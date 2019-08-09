Трамп призначив нового керівника Нацрозвідки

Трамп призначив нового керівника Нацрозвідки

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив про призначення виконувачем обов'язків директора Національної розвідки Жозефа Магвайра і відставку заступника директора Сью Гордон.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Я радий повідомити вам, що шановний Жозеф Магвайр, нинішній директор Національного контртерористичного центру, буде призначений виконувачем обов'язків директора Національної розвідки з 15 серпня", - написав Трамп.

Він додав, що адмірал Магвайр має довгу і визначну кар'єру в армії. Він командував на всіх рівнях, включаючи Командування спецоперацій ВМС США. Також працював науковим співробітником Гарвардського університету.

Крім того, Трамп заявив про відставку заступниці директора Національної розвідки США Сьюзен Гордон, яка відбудеться 15 срепня.

Читайте також: Трамп закликав світових лідерів не втручатися у відносини США та Ірану

"Сью оголосила, що залишить посаду 15 серпня, що збігається з датою звільнення Дена Коутса (нинішній директор Нацрозвідки США - ред.)", - заявив Трамп.

Раніше на посаду директора Нацрозвідки США претендував конгресмен-республіканець Джон Реткліфф, але він вирішив зняти з розгляду свою кандидатуру.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-