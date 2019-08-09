Трамп призначив нового керівника Нацрозвідки

Президент США Дональд Трамп заявив про призначення виконувачем обов'язків директора Національної розвідки Жозефа Магвайра і відставку заступника директора Сью Гордон.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Я радий повідомити вам, що шановний Жозеф Магвайр, нинішній директор Національного контртерористичного центру, буде призначений виконувачем обов'язків директора Національної розвідки з 15 серпня", - написав Трамп.

I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 серпня 2019 р.

Він додав, що адмірал Магвайр має довгу і визначну кар'єру в армії. Він командував на всіх рівнях, включаючи Командування спецоперацій ВМС США. Також працював науковим співробітником Гарвардського університету.

Крім того, Трамп заявив про відставку заступниці директора Національної розвідки США Сьюзен Гордон, яка відбудеться 15 срепня.

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"Сью оголосила, що залишить посаду 15 серпня, що збігається з датою звільнення Дена Коутса (нинішній директор Нацрозвідки США - ред.)", - заявив Трамп.

Раніше на посаду директора Нацрозвідки США претендував конгресмен-республіканець Джон Реткліфф, але він вирішив зняти з розгляду свою кандидатуру.