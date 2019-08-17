ЄС закликає до стриманості та деескалації у Гонконгу
Укрінформ
Євросоюз наголошує на необхідності стриманості сторін, деескалації та уникненні насильства у Гонконгу.
Про це йдеться в оприлюдненій у суботу, 17 серпня, заяві високого представника ЄС у закордонних справах та політики безпеки Федеріки Могеріні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Є надзвичайно важливим дотримуватися стриманості, відмовитися від насильства та вжити негайних заходів задля деескалації ситуації», - наголосила Могеріні.
В ЄС відзначили, що упродовж попередніх двох місяців, коли громадяни застосовують своє основоположне право на зібрання, сталося багато неприйнятних насильницьких інцидентів.
Євросоюз підтвердив свої відносини з Гонконгом за принципом «одна країна – дві системи» та наголосив на зацікавленості у його стабільності і процвітанні.
Як повідомляв Укрінформ, у Гонконгу вже упродовж двох місяців тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них взяли участь понад мільйон людей.