У Гонконгу — знову вуличні протести

У Гонконгу демонстранти знову вийшли на вулиці на тлі критики їхніх попередніх дій та жорстких заяв офіційного Пекіна.

Про це повідомляє AFP.

"Гонконгівські продемократичні активісти розпочали у суботу нові протести на тлі великого випробування для їхнього руху після критики дій протестувальників на летовищі Гонконгу на початку цього тижня та очікування наступного кроку Пекіна", - йдеться у повідомленні.

Поліція спочатку заборонила суботній мітинг, але скасувала заборону після зміни маршруту заходу. Активісти оголосили про два заплановані мітинги у суботу та неділю, як спосіб довести Пекіну та призначеним владою КНР лідерам міста, що їх рух все ще користується широкою громадською підтримкою, попри все більш жорстку тактику дій як поліції так і демонстрантів.

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Як повідомлялося, посол КНР у Британії Лю Сяомінг заявив, що китайський уряд "не сидітиме склавши руки та не спостерігатиме" у разі загострення гонконгівської кризи. У Гонконгу вже протягом двох місяців тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них взяли участь понад мільйон людей.

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