Трамп радить голові КНР особисто зустрітися з демонстрантами в Гонконгу

Президент США Дональд Трамп вважає, що голові КНР Сі Цзіньпіну варто особисто зустрітися з протестувальниками у Гонконгу, щоб покласти край масовим протестам.

Про це він написав у Twitter.

"Якби голова Сі особисто зустрівся з протестувальниками, це був би щасливий і розумний кінець проблеми Гонконгу. Я в цьому не сумніваюся!" - написав Трамп.

Американський лідер також нагадав про свій попередній твіт з цього питання.

"Я знаю голову Сі Цзіньпіна дуже добре. Він прекрасний лідер, який дуже поважає свій народ. Він також хороша людина в "жорстких справах". Не маю жодних сумнівів, що якщо голова Сі хоче швидко і гуманно вирішити проблему Гонконгу, він може зробити це. Особиста зустріч?" - написав Трамп.

Як відомо, у Гонконзі вже два місяці тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них узяли участь понад мільйон людей.

За останні кілька днів протестів поліція заарештувала щонайменше 149 демонстрантів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що для досягнення домовленостей зі США з торгівлі Китай має виявити гуманність до Гонконгу.

Нещодавно були оприлюднені знімки з супутника, які свідчать, що за кілька кілометрів від кордону Гонконгу зосереджена велика кількість бронетехніки і китайських воєнізованих формувань.

Крім того, журналісти телеканалу CNN бачили представників Народної озброєної поліції у формі зі щитами і кийками на стадіоні в Шеньчжені, де проходить межа Гонконгу з іншим Китаєм.

Китайський уряд заявив, що "не сидітиме склавши руки" у разі загострення гонконгівської кризи, а вживатиме заходів, щоб "придушити безлади".

Фото: AA