Трамп радить голові КНР особисто зустрітися з демонстрантами в Гонконгу
Про це він написав у Twitter.
"Якби голова Сі особисто зустрівся з протестувальниками, це був би щасливий і розумний кінець проблеми Гонконгу. Я в цьому не сумніваюся!" - написав Трамп.
Американський лідер також нагадав про свій попередній твіт з цього питання.
"Я знаю голову Сі Цзіньпіна дуже добре. Він прекрасний лідер, який дуже поважає свій народ. Він також хороша людина в "жорстких справах". Не маю жодних сумнівів, що якщо голова Сі хоче швидко і гуманно вирішити проблему Гонконгу, він може зробити це. Особиста зустріч?" - написав Трамп.
Як відомо, у Гонконзі вже два місяці тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них узяли участь понад мільйон людей.
За останні кілька днів протестів поліція заарештувала щонайменше 149 демонстрантів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що для досягнення домовленостей зі США з торгівлі Китай має виявити гуманність до Гонконгу.
Нещодавно були оприлюднені знімки з супутника, які свідчать, що за кілька кілометрів від кордону Гонконгу зосереджена велика кількість бронетехніки і китайських воєнізованих формувань.
Крім того, журналісти телеканалу CNN бачили представників Народної озброєної поліції у формі зі щитами і кийками на стадіоні в Шеньчжені, де проходить межа Гонконгу з іншим Китаєм.
Китайський уряд заявив, що "не сидітиме склавши руки" у разі загострення гонконгівської кризи, а вживатиме заходів, щоб "придушити безлади".
Фото: AA