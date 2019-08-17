Комп’ютерна система прикордонного та митного контролю США дала збій

У п'ятницю, 16 серпня, комп’ютерна система митного контролю та захисту кордону США вийшла з ладу, спричинивши незручності в аеропортах Нью-Йорка та Лос-Анджелеса.

Нині прикордонники обслуговують пасажирів вручну, повідомляє CNN.

«Комп’ютерна система митниці та захисту кордону США не працює», - інформує CNN, посилаючись на повідомлення у Twitter аеропорту ім. Джона Кеннеді у Нью-Йорку та Міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса.

У Нью-Йорку додали, що це проблема загальнонаціонального масштабу: «Хочемо повідомити, що митниця зіткнулася із загальнонаціональним збоєм».

Вони пояснили, що співробітники нині обслуговують пасажирів у «ручному режимі», допоки робота системи не буде відновлена.

Водночас, у Лос-Анджелесі не повідомляли про збій на всій території США, а лише попросили пасажирів зв’язуватися з власними авіалініями для перевірки змін у графіку польотів.

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Причини збою поки не повідомляються.