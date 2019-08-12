У роботі Google стався збій

Проблеми у роботі американської пошукової системи Google спостерігаються в понеділок.

Про це повідомляє сервіс Downdetector.

"Збої в роботі Google спостерігаються з 17:33 за часом Східного узбережжя США (00:33 понеділка за київським часом - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Найбільше скарг на неполадки надійшло від користувачів із США і Європи - Бельгія, Велика Британія, Франція та ін.

Про збої в українських користувачів не повідомляється.

Найбільше проблем у роботі з Google виникали з роботою пошукової системи (80%) та із входом в обліковий запис (19%).