У Кашмірі тривають сутички протестувальників із поліцією

Сотні протестувальників у провінції Кашмір беруть участь у сутичках із поліцією під час акцій 16 серпня навіть попри заяви Нью-Делі про готовність полегшити обмеження, накладені на регіон.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Після п’ятничної молитви учасники мітингів вийшли на вулиці головного міста регіону Срінагару з зеленими ісламськими прапорами та плакатами з гаслами «Зупиніть геноцид у Кашмірі, світе, прокинься».

Дехто з мітингувальників кидав каміння та бився з представниками безпекових служб, які, зі свого боку, застосовували сльозогінний газ та травматичну зброю. Повідомлень про поранених наразі немає.

Також відомо про спалахи протистояння в інших районах провінції.

Водночас очільник штату Джамму і Кашмір Субрахманьям заявив, що влада відновить телефонне сполучення в Кашмірі ввечері 16 серпня.

Також стало відомо, що Нью-Делі відрядив ще 10 тисяч військових до регіону, побоюючись подальших заворушень, на додачу до півмільйона тих, що вже перебувають на цій території.

Як відомо, 5 серпня індійський уряд скасував особливий статус штату Джамму і Кашмір, прописаний у конституції Індії. Водночас було накладено обмеження на дротовий і мобільний телефонний зв'язок, інтернет, а також заборонені мирні зібрання.

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Офіційний Ісламабад назвав дії індійської влади "незаконними".

Кашмір — єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина жителів штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою насильницьких дій домогтися виходу штату зі складу Індії.

У відповідь індійська влада придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію та сили безпеки. Наслідком тривалого кривавого протистояння стала загибель десятків тисяч людей, переважно мирних жителів. Суперечка за контроль над Кашміром уже кілька разів призводила до воєн між Пакистаном та Індією.