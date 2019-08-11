Пакистан припинив торгівлю з Індією через кризу в Кашмірі
Укрінформ
Влада Пакистану призупинила торговельні зв’язки з Індією у зв’язку із ситуацією навколо Кашміру.
Про це йдеться в заяві міністерства торгівлі Пакистану, опублікованій в суботу, 10 серпня, повідомляє Главком.
«Уряд був радий призупинити двосторонні торговельні відносини з Індією, це рішення негайно набрає чинності», – наголошується в документі.
Крім того, пакистанська сторона повідомляє про рішення закрити автобусне сполучення з Індією, а саме — маршрут Лахор – Делі. Це був останній, до цього часу працюючий громадський вид транспорту, що з’єднував обидві країни.
Як відомо, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією на тлі загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму і Кашмір.