Пакистан призупинив рух потягів з Індією

Пакистан вирішив тимчасово призупинити рух потягів Samjhauta Express з Індією через ситуацію в Кашмірі.

Про це заявив міністр залізничного транспорту Пакистану Шейх Рашид Ахмад, повідомляє Dispatch News Desk (DND).

“Федеральний міністр залізничного транспорту Шейх Рашид Ахмад в четвер оголосив про тимчасове припинення руху поїздів Samjhauta Express, що курсує між Делі та Аттарі в Індії та Лахором у Пакистані”, - йдеться у повідомленні.

Під час свого виступу на прес-конференції у пакистанській столиці Ісламабад, міністр засудив “незаконні дії індійського уряду про відкликання спеціального статусу Джамму та Кашміру та заявив, що це частина добре спланованої змови”.

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Як зазначається, Samjhauta Express - єдиний потяг між Індією та Пакистаном. Служба поїздів була вперше запущена 22 липня 1976 року і спочатку курсувала між Амрітсаром (Індія) та Лахором (Пакистан). Це був щоденний потяг, однак пізніше він почав курсувати між країнами раз на тиждень.

Як повідомлялося, 5 серпня уряд Індії позбавив особливого статусу єдиний мусульманський штат Кашмір, значна частина жителів якого виступає за приєднання до Пакистану. У зв'язку з цим рада нацбезпеки Пакистану вирішила відкликати свого посла з індійської столиці Нью-Делі і видворити індійського посла з Ісламабада.

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Пізніше індійська влада затримала більш як 500 осіб у північному штаті Джамму і Кашмір, особливий статус якого скасовано, серед них - політпрацівники і лідери активістів.