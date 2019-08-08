Індійська влада затримала в Кашмірі понад 500 осіб
Про це повідомляє India Today з посиланням на місцевих чиновників.
«Більш як 500 політпрацівників і лідерів були затримані», - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється про потерпілого з населеного пункту Нурбах.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сьогодні має намір виступити зі зверненням до нації у зв'язку з заворушеннями, що виникли після скасування штату Джамму і Кашмір.
Як повідомлялося, 5 серпня уряд Індії позбавив особливого статусу єдиний мусульманський штат Кашмір, значна частина жителів якого виступає за приєднання до Пакистану. У зв'язку з цим рада нацбезпеки Пакистану вирішила відкликати свого посла з індійської столиці Нью-Делі і видворити індійського посла з Ісламабада.
Фото: twitter.com/shopiank