Індія поверне Кашміру телефонний зв'язок та інтернет

Індія послабить обмеження на телекомунікації у Кашмірі найближчими днями.

Про це стало відомо під час слухань у Верховному суді Індії у п'ятницю, 16 серпня, повідомляє DW.

"Адвокат позивача зазначив, що уряд запевнив суд у тому, що обмеження, котрі діють вже 12 днів, скоро будуть переглянуті та скасовані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Верховний суд Індії заслуховував клопотання редактора видання Kashmir Times щодо відновлення телефонного й інтернет-зв'язку у штаті Кашмір.

Як відомо, 5 серпня індійський уряд скасував особливий статус штату Джамму і Кашмір, прописаний у конституції Індії. Водночас було накладено обмеження на дротовий і мобільний телефонний зв'язок, інтернет, а також заборонені мирні зібрання.

Офіційний Ісламабад назвав дії індійської влади "незаконними".

Кашмір — єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина жителів штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою насильницьких дій домогтися виходу штату зі складу Індії.

У відповідь індійська влада придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію та сили безпеки. Наслідком тривалого кривавого протистояння стала загибель десятків тисяч людей, переважно мирних жителів. Суперечка за контроль над Кашміром уже кілька разів призводила до воєн між Пакистаном та Індією.