Радбез ООН у п’ятницю проведе засідання щодо Кашміру

Засідання Ради Безпеки ООН щодо ескалації відносин між Індією і Пакистаном у зв'язку з ситуацією навколо штату Джамму і Кашмір відбудеться в п'ятницю, 16 серпня.

Про це повідомляє Dispatch News Desk (DND).

«Варто зазначити, що Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) проведе завтра (п’ятниця) в Нью-Йорку засідання для обговорення конфлікту навколо Джамму та Кашміру в рамках питання порядку денного Пакистан-Індія», - йдеться у повідомленні.

З проханням скликати засідання РБ ООН щодо Кашміру виступив міністр закордонних справ Шах Мехмуд Куреші.

Як повідомляв Укрінформ, відносини між сусідніми країнами загострилися після того, як Індія скасувала особливий статус штату Джамму та Кашмір, населеного переважно мусульманами.

Скасування особливого статусу, зокрема, означає, що мешканці інших штатів зможуть купувати нерухомість у Кашмірі. Окрім того, до останнього часу закон дозволяв обіймати державні посади та навчатися в коледжах Кашміру лише жителям штату. Урядова партія індійського прем'єра Нарендри Моді наполягала, що особливий статус Кашміру перешкоджає його інтеграції до країни.