Кашмірське загострення: Індія просить перенести матч Кубка Девіса з Пакистану

Індія просить Міжнародну федерацію тенісу перенести запланований на вересень матч Кубка Девіса з Пакистану в нейтральну країну через напружені відносини між двома державами.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Я вважаю, що це доречний запит з огляду на поточний стан справ», - заявив президент Індійської тенісної асоціації Правін Махаджан 11 серпня.

За планом, індійська тенісна команда має грати в Ісламабаді - столиці Пакистану - 14 і 15 вересня.

Віцепрезидент Федерації тенісу Пакистану Халід Рехмані заявив, що його країна готова прийняти зустріч.

До останнього часу Пакистан мусив проводити домашні поєдинки Кубка Девіса на нейтральних кортах, оскільки суперники відмовлялися їздити до цієї країни через проблеми безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, відносини між сусідніми країнами загострилися після того, як Індія скасувала особливий статус штату Джамму та Кашмір, населеного переважно мусульманами.

Скасування особливого статусу, зокрема, означає, що мешканці інших штатів зможуть купувати нерухомість у Кашмірі. Окрім того, до останнього часу закон дозволяв обіймати державні посади та навчатися в коледжах Кашміру лише жителям штату. Урядова партія індійського прем'єра Нарендри Моді наполягала, що особливий статус Кашміру перешкоджає його інтеграції до країни.