Прем'єр Пакистану звинуватив Індію в підготовці етнічних чисток у Кашмірі

Теперішня політика Індії у Кашмірі має на меті змінити етнічний баланс у регіоні, переконаний премʼєр-міністр Пакистану Імран Хан.

Про це Імран Хан написав у Twitter.

"Я боюся, що ця ідеологія індуїстського верховенства, як нацистська щодо верховенства арійців, не зупиниться в Кашмірі; натомість це спричинить гноблення мусульман в Індії та врешті-решт призведе до нападу на Пакистан", - заявив політик.

I am afraid this RSS ideology of Hindu Supremacy, like the Nazi Aryan Supremacy, will not stop in IOK; instead it will lead to suppression of Muslims in India & eventually lead to targeting of Pakistan. The Hindu Supremacists version of Hitler's Lebensraum. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) 11 серпня 2019 р.

На його думку, має місце спроба змінити демографічну мапу штату Кашмір шляхом етнічних чисток.

“Питання в тому, чи буде світ споглядати та умиротворювати, як це робили з Гітлером у Мюнхені?" - підсумував прем'єр Пакистану.

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Як повідомляв Укрінформ, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією на тлі загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Делі ліквідувати особливий статус Джамму та Кашміру.

Фото: Imran Khan, Facebook