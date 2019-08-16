Тисячі протестувальників знову вийшли на вулиці Гонконгу

У Гонконзі демонстранти знову вийшли на вулиці, щоб домогтися виконання своєї вимоги - скасування нового закону про екстрадицію.

Про це повідомляє ITV.

"Мешканці Гонконгу вийшли на вулиці задля 11-го раунду протестів", - йдеться у повідомленні.

Ця акція відрізняється від інших, що відбувалися протягом останніх днів, оскільки проходить мирно й з дозволу влади.

Раніше повідомлялося, що Пекін перемістив бронетехніку до адміністративної межі Гонконгу. Уряд КНР розмістив загони воєнізованої поліції у Шензені, місті на межі зі Спеціальним адміністративним регіоном (Гонконг).

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Хоча станом на сьогодні Пекін не оголосив про плани щодо направлення військових підрозділів у Гонконг, відповідно до конституції Гонконгу це дозволяється.

Як повідомлялося, посол КНР у Британії Лю Сяомінг заявив, що китайський уряд «не сидітиме склавши руки та не спостерігатиме» у разі загострення гонконгівської кризи. У Гонконзі вже протягом двох місяців тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них взяли участь понад мільйон людей.