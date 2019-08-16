Чеське МЗС зробило заяву про іноземні кібератаки, підозрюють російське ГРУ

Міністерство закордонних справ Чехії публічно засудило кібернетичні атаки з боку іноземної держави.

Про це йдеться у відповідній заяві, оприлюдненій на сайті МЗС Чехії.

«Ми вважаємо кібератаки на державні та недержавні інституції демократичної держави з боку іноземної державної влади абсолютно неприйнятними та несумісними із зусиллями взаємних дружніх відносин та співпраці. Кібербезпека має вирішальне значення для функціонування суверенної держави та її інституій, зокрема МЗС», - йдеться в заяві.

Відтак, з огляду на зростаючу кількість кіберзагроз, Міністерство закордонних справ Чехії попросило збільшити фінансування з державного бюджету у цій сфері.

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У довгостроковій перспективі Міністерство закордонних справ, як було зазначено, «систематично підвищує безпеку своїх систем», в рамках чого тісно співпрацює з Національним бюро з питань кібернетичної та інформаційної безпеки (NÚKIB), Національним агентством зв'язку та інформаційних технологій та іншими відповідними установами та структурами. Водночас МЗС підкреслює, що контактує з союзниками на міжнародному рівні, особливо в межах ЄС та НАТО.

Кібератаку на комп’ютери МЗС у червні, найімовірніше, здійснила інша держава, підтвердили раніше NÚKIB. За даними трьох високопоставлених джерел з дипломатичних та безпекових установ, за атакою стоїть російська військова розвідка ГРУ.

А в грудні Інформаційна служба безпеки Чеської Республіки повідомила, що розвідувальні служби Росії стоять за кібератаками, спрямованими на Міністерство закордонних справ Чехії 2017 року.