США і Британія укладуть велику торговельну угоду — Трамп

США і Велика Британія стрімко просуваються до укладення торговельної угоди.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, повідомляє The Telegraph.

"Я думаю, що ми укладемо фантастичну та велику торговельну угоду з Великою Британією. Ми швидко просуваємося", - заявив Трамп.

Глава Білого дому заявив, що говорив із прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном у середу. "Він і я дуже тісно пов’язані", - зауважив Трамп.

Він наголосив, що Британія є найближчим союзником США. "Я не хочу говорити про найближчого союзника, тому що це змусить інших заздрити. Але, безумовно, це (Британія – ред.) один з наших найближчих (союзників - ред.)", - додав президент США.

Читайте також: США відкладають запровадження деяких мит на китайські товари

Як повідомлялося, Вашингтон і Лондон обговорюють угоду, яка може набути чинності 1 листопада, на наступний день після виходу Великої Британії з Європейського Союзу.