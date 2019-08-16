США і Британія укладуть велику торговельну угоду — Трамп
Про це заявив американський президент Дональд Трамп, повідомляє The Telegraph.
"Я думаю, що ми укладемо фантастичну та велику торговельну угоду з Великою Британією. Ми швидко просуваємося", - заявив Трамп.
Глава Білого дому заявив, що говорив із прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном у середу. "Він і я дуже тісно пов’язані", - зауважив Трамп.
Він наголосив, що Британія є найближчим союзником США. "Я не хочу говорити про найближчого союзника, тому що це змусить інших заздрити. Але, безумовно, це (Британія – ред.) один з наших найближчих (союзників - ред.)", - додав президент США.
Як повідомлялося, Вашингтон і Лондон обговорюють угоду, яка може набути чинності 1 листопада, на наступний день після виходу Великої Британії з Європейського Союзу.