США відкладають запровадження деяких мит на китайські товари

«Адміністрація президента США Дональда Трампа відклала до 15 грудня цього року запровадження мит на частину імпорту з Китаю – через медичні, безпекові та інші фактори», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про таку продукцію, як мобільні телефони, ноутбуки, відеоприставки, деякі іграшки, монітори, окремі види одягу та взуття.

На всі інші китайські товари американські 10-відсоткові мита почнуть діяти з 1 вересня 2019 року.

Зазначається, що технологічні інвестори уже привітали рішення Вашингтона відкласти мита на згадану китайську продукцію.

Як повідомлялося, торговельна війна між Китаєм і Сполученими Штатами Америки почалася навесні 2018 року, коли Вашингтон прийняв рішення запровадити мита на алюміній та сталь із ряду країн, в тому числі з КНР. На саміті «Великої двадцятки» в Буенос-Айресі Дональд Трамп і Сі Цзіньпін погодилися на перемир'я в торговельній війні, домовившись відкласти до березня 2019 року запровадження нових торгових мит.