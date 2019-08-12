Радник Трампа прибув до Лондона - очікується розмова про Іран та Huawei

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, який прибув до Лондона, як очікується, закличе Британію виступити із суворішою позицією щодо Ірану і китайської компанії Huawei.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Brexit буде займати важливе місце на переговорах Болтона в понеділок і вівторок, які відображають спроби Білого дому зміцнити відносини з урядом нового британського прем'єра Бориса Джонсона після напружених відносин Трампа з колишнім прем'єром Терезою Мей", - ідеться в повідомленні.

Очікується, що Болтон закличе британську владу тісніше координувати політику щодо Ірану з політикою Вашингтона.

Як зазначається, до теперішнього часу Велика Британія підтримувала ЄС, дотримуючись угоди, відомої як Спільний всеосяжний план дій (СВПД). Проте захоплення британського танкера в Ормузькій протоці змусило Лондон розглянути можливість переходу до суворішої позиції.

Тим більше, нещодавно Британія приєдналася до США у місії забезпечення безпеки судноплавства в Перській затоці.

Як передає Голос Америки, високопоставлений представник адміністрації Трампа заявив: Болтон переконуватиме британську сторону, що якщо Лондон оголосить СВПД нежиттєздатним, це дозволить посилити тиск на Іран, "але такого рішення найближчим часом не очікується".

Трамп також закликає Велику Британію зайняти суворішу позицію щодо китайської компанії Huawei - через побоювання, що її технології становлять загрозу національній безпеці. Вашингтон хоче, щоб його союзники, включно з Британією, уникали використання обладнання Huawei.