Цьогорічний липень став найспекотнішим місяцем в історії метеоспостережень

У липні 2019 року температура повітря була найвищою за всю 140-річну історію метеоспостережень.

Про це заявили в Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

За даними NOAA, середня температура в липні була на 0,95 градуса Цельсія вище середнього показника, зафіксованого в XX столітті.

Липень 2019 року побив попередній температурний рекорд, встановлений у 2016 році, ставши найспекотнішим місяцем за 1880-2019 рр.

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Рекордно високі температурні показники були зареєстровані в різних частинах Північної Америки, південної Азії, південній частині Африки, північній частині Індійського океану та Атлантичного океану, а також в західній і північній частинах Тихого океану.

Згідно зі звітом NOAA, через рекордну спеку розміри арктичного та антарктичного льодовиків скоротилися до історичних мінімумів.