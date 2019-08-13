За останні 50 років кількість лісових тварин зменшилася вдвічі

За останні 50 років кількість лісових тварин зменшилася вдвічі

Укрінформ
Біологічне розмаїття у світі під загрозою. За останні 50 років кількість тварин у лісах скоротилася вдвічі

Про це повідомляє DW із посиланням на дослідників Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

Кількість тварин, що живуть у лісах, за останні десятиліття значно зменшилася. З 1970 року їх стало менше більш ніж удвічі, йдеться у звіті WWF.

Найбільш ураженими категоріями у тваринному світі дослідники називають амфібій, наприклад, жаб, а також ссавців, зокрема, мавп та лісових слонів. Основною причиною безпрецедентного скорочення кількості диких тварин, за даними WWF, є втрата середовища існування, зокрема внаслідок вирубування лісів.

"Занепад біологічного розмаїття у світових лісах — це пересторога", - заявив член ради WWF Крістоф Гайнріх. За його словами, вимирання тварин може негативно вплинути на здатність лісів зберігати парникові гази, що призведе до жорсткішої кліматичної кризи.

Читайте також: Пожежі в Сибіру вбили та змусили мігрувати понад 10 тисяч тварин — Greenpeace

Для дослідження науковці використали дані щодо 268 видів хребетних і 455 популяцій тварин.

Фото: eko-biblioteka.blogspot.com

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-