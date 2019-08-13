За останні 50 років кількість лісових тварин зменшилася вдвічі

Біологічне розмаїття у світі під загрозою. За останні 50 років кількість тварин у лісах скоротилася вдвічі

Про це повідомляє DW із посиланням на дослідників Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

Кількість тварин, що живуть у лісах, за останні десятиліття значно зменшилася. З 1970 року їх стало менше більш ніж удвічі, йдеться у звіті WWF.

Найбільш ураженими категоріями у тваринному світі дослідники називають амфібій, наприклад, жаб, а також ссавців, зокрема, мавп та лісових слонів. Основною причиною безпрецедентного скорочення кількості диких тварин, за даними WWF, є втрата середовища існування, зокрема внаслідок вирубування лісів.

"Занепад біологічного розмаїття у світових лісах — це пересторога", - заявив член ради WWF Крістоф Гайнріх. За його словами, вимирання тварин може негативно вплинути на здатність лісів зберігати парникові гази, що призведе до жорсткішої кліматичної кризи.

Для дослідження науковці використали дані щодо 268 видів хребетних і 455 популяцій тварин.

Фото: eko-biblioteka.blogspot.com