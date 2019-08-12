Пожежі в Сибіру вбили та змусили мігрувати понад 10 тисяч тварин — Greenpeace

Від лісових пожеж у Сибіру могли постраждати, на думку вчених, понад 10 тисяч диких тварин.

Таку статистику навела екологічна організація Greenpeace.

"Пожежі в Сибіру торкнулися не тільки жителів сусідніх поселень і міст, а й тварин, які мешкають у тайзі. На пройдених вогнем територіях, за підрахунками експертів Greenpeace, жили більше 5500 соболів і 300 ведмедів, а також близько 2700 диких північних оленів і 1500 лосів", - йдеться в повідомленні.

Керівник програми з особливо охоронюваних природних територій Михайло Крейндлін вважає, що, навіть якщо не всі тварини загинули під час пожеж, їм все одно довелося залишити звичні території, які зараз охоплені вогнем.

Його думку поділяє і доцент кафедри мисливствознавства та біоекології Іркутського державного аграрного університету Олександр Кондратов: «Частина тварин - копитні і великі хижаки, як правило, встигають піти від пожежі. Гине потомство хижих птахів і, можливо, дуплогніздники. Тварини родини куницевих можуть сховатися, але тоді вони гинуть від диму. Ті тварини, що вижили, все одно постраждають, бо збитки природному середовищу величезні, на найближчі кілька років воно повністю знищене. Мова йде не тільки про вигорілу територію, а й про буферну зону, яка утворюється після пожежі. Це означає, що на прилеглій території в 1,5-2 км щільність тварин все одно буде низькою».

За прогнозами експертів, тварини будуть виходити на заселені людьми території.

Вчені кажуть, що допомогти тваринам можна, якщо обмежити квоту на полювання і скорочувати вирубки лісів у постраждалих від вогню регіонах. Вони також закликають людей об'єднати зусилля і звернутися до влади, щоб відродити інститут лісництва.

Як повідомлялося, на початок серпня площа пожеж у Сибіру досягла майже трьох мільйонів гектарів. Тільки після того, як площа лісу, що палав, за місяць зросла утричі - з одного мільйона гектарів, чиновники прийняли рішення гасити "закриті осередки в зоні контролю", гасіння яких раніше було визнано неефективним через великі витрати.