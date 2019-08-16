У джунглях Малайзії знайшли тіло 15-річної дівчинки з Лондона

Після десятиденних пошуків у джунглях Малайзії знайшли тіло 15-річної Нори Куайрін, яка прилетіла з родиною з Лондона.

Про це повідомляє Sky News.

«Тіло 15-річної дитини, яка народилася з голопроенцефалією, було знайдено у вівторок біля річки у джунглях через 10 днів після того, як вона зникла безвісти з курорту у тропічному лісі в Серембані», - йдеться у повідомленні.

Її знайшли у 2,5 км від готелю, де дівчинка відпочивала разом з двома братами та батьками. Згідно з результатами розтину, Нора померла від голоду.

За словами слідчих, на момент виявлення тіла, Нора була мертвою близько трьох днів.

Вона зникла безвісти 4 серпня. Її батько підняв тривогу після того, як не знайшов доньку в кімнаті, де вона жила разом з братами.

Родина дитини заявила, що вважає, що Нору викрали.

Однак місцевий уряд наголосив, що в даний час немає жодних доказів викрадення або сексуального насильства щодо дівчинки. Розтин тіла показав, що Нора померла через «внутрішню кровотечу в її кишківнику».

До пошуків зниклої було залучено близько 350 осіб, багато з яких місцеві добровольці або туристи.

Батьки Нори розповіли, що вона мала ваду мозку, читала, як маленька дитина, не могла написати більше кількох слів, не могла рахувати. Крім того, дівчинка не могла самостійно здійснювати або приймати телефонні дзвінки.