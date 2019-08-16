У Кременчуці чотирирічна дитина випала з 9-го поверху
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прессофіцер Кременчуцького відділу поліції Анна Васенко-Волювач.
«Проведеними реанімаційними заходами медиків врятувати хлопчика (2015 року народження) не вдалося. Дитина померла в кареті швидкої допомоги» - написала Васенко-Волювач.
Відомо, що дитина знаходилася на кухні й вилізла на підвіконня. Вікно було відчинене. Хлопчик обперся об антимоскітну сітку, яка не витримала його вагу.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини трагедії з’ясовуються.
За даними поліції, того ж дня подібний випадок стався і в Горішніх Плавнях. Там ровесник загиблого малолітнього кремечужанина за подібних обставин випав з 3-го поверху спальної кімнати. З тяжкими тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості дитину доправили до лікарні.