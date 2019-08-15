Убивство неповнолітньої на Кіровоградщині: поліція затримала підозрюваного

"Сьогодні, 15 серпня, поліцейські доставили зловмисника до суду для ... обрання запобіжного заходу", - зазначив Аброськін.

За його словами, 24 серпня 2018 року у селі Суботці Знам’янського району Кіровоградської області зникла 17-річна місцева жителька Діана Хріненко.

Для встановлення її місцезнаходження був створений оперативний штаб поліції, до складу якого увійшли працівники поліції Кіровоградської області, а також представники Департаменту карного розшуку і Головного слідчого управління Нацполіції.

Аброськін зазначив, що поліцейські встановили обставини зникнення дитини.

Зокрема, 24 серпня 2018 року 17-річна Діана вночі поверталася додому з дискотеки, дорогою дівчина спілкувалась по телефону з хлопцем.

Коли до подвір’я залишилося близько 300 метрів, дівчина голосно закричала та сказала хлопцю, аби той швидко телефонував її матері, бо на неї напали, потім зв’язок з нею перервався.

Правоохоронці організували масштабні пошуки зниклої неповнолітньої.

Упродовж тривалого часу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці НГУ та представники громадськості цілодобово прочісували село, де сталась подія.

Окрім того, відпрацьовувалися сусідні населені пункти та прилеглі до них території.

«У рамках пошукових та оперативних заходів, спрямованих на встановлення обставин пригоди, ми обшукали кожен колодязь, кожну канаву, обійшли кожне подвір’я та перевірили всіх раніше судимих громадян і осіб без постійного місця проживання», – наголосив перший заступник глави Нацполіції.

Наголошується, що пошуки зниклої дівчини тривали увесь час, проте її останки знайшли лише у березні 2019 року.

При проведенні слідчих та розшукових дій поліцейським вдалось вийти на підозрюваного – 28-річного жителя одного з сіл того ж таки Знам’янського району на Кіровоградщині.

Слідчі зібрали доказову базу щодо причетності молодика до вбивства Діани Хріненко, після цього його оголосили в розшук.

"Поліцейським вдалося встановити місце перебування підозрюваного. Виявилося, що після скоєння злочину чоловік упродовж тривалого часу переховувався на території Республіки Польща. Завдяки тісній співпраці українських і польських правоохоронців зловмисника передано поліції України", - додали у поліції.

У поліції поінформували, що у четвер поліцейські доставлять затриманого до суду для обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Фото: www.npu.gov.ua