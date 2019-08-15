Членам Конгресу США заборонили в'їзд до Ізраїлю через твіт Трампа

Влада Ізраїлю заборонила в'їзд в країну членам Конгресу США Рашиді Тлаїб і Ільхан Омар.

Як повідомляє CNN, оголошення було зроблено незабаром після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль проявить «слабкість», якщо дозволить їм в'їхати в країну.

«Вони ненавидять Ізраїль і єврейський народ, і нічого не можна зробити для того, щоб їхня думка змінилася», - написав Трамп у своєму Twitter.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019

«План візиту жінок-конгресменів полягає тільки в тому, щоб завдати шкоди Ізраїлю і розпалити антиізраїльські настрої», - йдеться в заяві прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері, уповноважений приймати такі рішення, заявив, що Ізраїль поважає Конгрес США, але дозвіл на в'їзд тим, хто прагне завдати шкоди державі, «абсолютно виключений».

Ільхан Омар родом з Сомалі, переїхала в США в дитинстві. У Рашид Тлаїб є палестинське коріння. Вони — перші мусульманки в Конгресі та часто критикують Ізраїль.

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Нагадаємо: раніше Трамп заявив, що деяким «прогресивним» представницям Демократичної партії слід повернутися в країни, звідки родом їхні сім'ї.