Членам Конгресу США заборонили в'їзд до Ізраїлю через твіт Трампа

Як повідомляє CNN, оголошення було зроблено незабаром після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль проявить «слабкість», якщо дозволить їм в'їхати в країну.

«Вони ненавидять Ізраїль і єврейський народ, і нічого не можна зробити для того, щоб їхня думка змінилася», - написав Трамп у своєму Twitter.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!