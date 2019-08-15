У Канаді вибухнув газ: зруйновані будинки, сотні евакуйованих

Унаслідок вибуху газової труби у приватному будинку канадського міста Лондон, що біля Торонто, масштабна пожежа охопила цілий квартал.

Як розповіли кореспондентові Укрінформу у місцевому відділенні пожежної служби, будинок, у якому прогримів вибух, зруйнований ущент, а сім сусідніх помешкань зазнали серйозних пошкоджень.

Близько сотні навколишніх помешкань довелося евакуювати. Міська влада мусила терміново викуповувати номери у кількох готелях, аби розмістити усіх постраждалих.

Поранень різного ступеню тяжкості зазнали семеро осіб, четверо з яких - вогнеборці, і двоє - правоохоронці.

Вибух пролунав після того, як у будинок на високій швидкості влетів автомобіль, за кермом якого була 23-річна місцева жителька. Її вже затримали та висунули обвинувачення у порушенні правил дорожнього руху.

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Над гасінням пожежі працювало близько півсотні вогнеборців.

Повідомляється, що вогонь вдалося загасити.

Усі дороги навколо місця інциденту перекриті.

Фото: London Police ON