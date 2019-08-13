У Канаді під час пожежі загинули 800 корів

Унаслідок масштабної пожежі на фермі в канадській провінції Манітоба загинуло близько 800 корів.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли у пожежному відділенні міста Стейнбах, поблизу якого знаходилася ферма.

Вогонь охопив чотири з’єднані будівлі ферми Пенвуд, що в 50 км на південний схід від столиці провінції Вінніпега. Усього на фермі утримувалося близько 1000 корів, з яких лише 200 вдалося урятувати.

З огляд на масштаб пожежі, для його гасіння прибули пожежні бригади із п’яти відділень загальною чисельністю у 60 осіб. Вогонь вдалося загасити за кілька годин, але більшість будівель були виготовлені із дерева, тож не підлягають відновленню.

Читайте також: В Іспанії через удар блискавки згоріли 40 будинків на колесах

Причина пожежі наразі невідома, триває розслідування

За інформацією спілки виробників молока Манітоби, ферма Пенвуд була однією із найбільших у провінції.