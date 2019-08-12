В Іспанії через удар блискавки згоріли 40 будинків на колесах

Пожежа, що стала наслідком удару блискавки, знищила щонайменше 40 будинків на колесах в іспанському містечку Бантальйо (Каталонія).

Про це повідомляє El Periodico.

"Пожежа, спричинена ударом блискавки на парковці у містечку Бантальйо, знищила понад 40 будинків на колесах, що були припарковані там", - йдеться у повідомленні.

Блискавка влучила в парковку та спровокувала пожежу. Загалом вогонь поширився на 1,5 тис. кв. метрів.

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Для його гасіння довелося задіяти шість пожежних розрахунків. Про постраждалих унаслідок негоди не повідомляється.

Нагадаємо, потужний шторм вирував минулої ночі над частиною узбережжя Каталонії, залишивши після себе повалені дерева та затоплені вулиці.