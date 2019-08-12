На заході Туреччини вигоріли 100 гектарів лісу
Укрінформ
На заході Туреччини, неподалік Чанаккале, в регіоні Мармара, вигоріло 100 га лісу, також вогонь знищив сільгоспугіддя, у вогні загинуло багато диких та свійських тварин.
Про це повідомляє інформагентство IHA.
«Пожежа виникла ввечері 11 серпня, внаслідок сильного вітру вогонь швидко поширився на площу 100 га», - повідомляє інформагентство.
У операції з пожежогасіння було задіяно 250 пожежників, 72 пожежних авто, 10 вертольотів. Також до боротьби з вогнем підключилися місцеві мешканці.
Висота вогню часом досягала 30 метрів, узяти його під контроль вдалося лише після задіяння у операції вертольотів.
Пожежа почалася з села Бехрамли. Більшість мешканців населеного пункту втратили врожай та худобу.
Причину пожежі наразі не встановлено.