Стрілок з Філадельфії здався поліції

Озброєний чоловік, що відкрив вогонь по поліцейських і утримував кількох заручників в Філадельфії в американському штаті Пенсільванія, здався правоохоронним органам близько 00:10 за місцевим часом (7:10 за київським часом).

Про це повідомляє телекомпанія 6ABC в Twitter.

«Підозрюваний, звинувачений у стрілянині та протистоянні з поліцією Філадельфії просто здався. Протягом 8 годин він ховався у будинку в Північній Філадельфії. Його звинувачують у розстрілі 6 поліцейських, коли вони намагалися вручити ордер», - йдеться у повідомленні.

Також телекомпанія опублікувала відео моменту, коли зловмисник виходить з будинку з піднятими вгору руками, щоб здатися поліції.

'Keep your hands up'



Video shows moment gunman surrenders to Philadelphia police after hourslong standoffhttps://t.co/bVxMCAZivH pic.twitter.com/0YhNoF9AxL — Action News on 6abc (@6abc) August 15, 2019

Після цього поліція арештувала чоловіка. Ним виявився 34-річний Моріс Хілл. Раніше він притягувався до відповідальності за наркотики.

ARRESTED: Maurice Hill, 34.



This is the man allegedly responsible for shooting 6 @PhillyPolice officers today. The standoff lasted 8 hours.



Thankfully no civilians were hurt.

The 6 officers shot have ALL been released from the hospital. @6abc pic.twitter.com/uAUrvpyaR8 — Maggie Kent (@MaggieKent6abc) August 15, 2019

Як повідомлялося раніше, у середу, 14 серпня, у місті Філадельфія (штат Пенсильванія, США) озброєний чоловік вступив у перестрілку з поліцією, яка приїхала на виклик, і поранив шістьох офіцерів. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

Читайте також: Щонайменше четверо поліцейських стали жертвами стрілянини у Філадельфії

На даний момент поранених поліцейських виписали з лікарні.