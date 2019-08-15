Стрілок з Філадельфії здався поліції

Стрілок з Філадельфії здався поліції

Фото, відео
Укрінформ
Озброєний чоловік, що відкрив вогонь по поліцейських і утримував кількох заручників в Філадельфії в американському штаті Пенсільванія, здався правоохоронним органам близько 00:10 за місцевим часом (7:10 за київським часом).

Про це повідомляє телекомпанія 6ABC в Twitter.

«Підозрюваний, звинувачений у стрілянині та протистоянні з поліцією Філадельфії просто здався. Протягом 8 годин він ховався у будинку в Північній Філадельфії. Його звинувачують у розстрілі 6 поліцейських, коли вони намагалися вручити ордер», - йдеться у повідомленні.

Також телекомпанія опублікувала відео моменту, коли зловмисник виходить з будинку з піднятими вгору руками, щоб здатися поліції.

Після цього поліція арештувала чоловіка. Ним виявився 34-річний Моріс Хілл. Раніше він притягувався до відповідальності за наркотики.

Як повідомлялося раніше, у середу, 14 серпня, у місті Філадельфія (штат Пенсильванія, США) озброєний чоловік вступив у перестрілку з поліцією, яка приїхала на виклик, і поранив шістьох офіцерів. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

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На даний момент поранених поліцейських виписали з лікарні.

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