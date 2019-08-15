Стрілок з Філадельфії здався поліції
Про це повідомляє телекомпанія 6ABC в Twitter.
«Підозрюваний, звинувачений у стрілянині та протистоянні з поліцією Філадельфії просто здався. Протягом 8 годин він ховався у будинку в Північній Філадельфії. Його звинувачують у розстрілі 6 поліцейських, коли вони намагалися вручити ордер», - йдеться у повідомленні.
Також телекомпанія опублікувала відео моменту, коли зловмисник виходить з будинку з піднятими вгору руками, щоб здатися поліції.
'Keep your hands up'— Action News on 6abc (@6abc) August 15, 2019
Video shows moment gunman surrenders to Philadelphia police after hourslong standoffhttps://t.co/bVxMCAZivH pic.twitter.com/0YhNoF9AxL
Після цього поліція арештувала чоловіка. Ним виявився 34-річний Моріс Хілл. Раніше він притягувався до відповідальності за наркотики.
Як повідомлялося раніше, у середу, 14 серпня, у місті Філадельфія (штат Пенсильванія, США) озброєний чоловік вступив у перестрілку з поліцією, яка приїхала на виклик, і поранив шістьох офіцерів. Ніхто з мирних жителів не постраждав.
На даний момент поранених поліцейських виписали з лікарні.