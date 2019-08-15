Щонайменше четверо поліцейських стали жертвами стрілянини у Філадельфії

У середу, 14 серпня, у місті Філадельфія (штат Пенсильванія, США) озброєний чоловік вступив у перестрілку з поліцією, яка приїхала на виклик, вбивши чотирьох офіцерів.

Нині злочинця вже затримано, повідомляє філадельфійський підрозділ телеканалу NBC.

«Щонайменше четверо поліцейських у Філадельфії були застрелені в «активній перестрілці», як характеризує інцидент влада, у районі Найстаун у середу вдень», - повідомляє телеканал.

За інформацією NBC, п’ятий офіцер був поранений у своєму авто, коли не впорався з керуванням, реагуючи на подію.

«Щонайменше один підозрюваний затриманий. Поліція перевіряє можливу наявність другого стрільця», - повідомляє NBC.

Телеканал цитує свідків перестрілки, яка тривала близько тридцяти хвилин: «Це була наче війна - наче сцена з війни», - розповіла журналістам мешканка району.

Перестрілка почалася близько 16:30. Офіцери, по яких відкрили вогонь, скликали по раціях всі наявні навколо поліцейські сили та спецназ, повідомляючи, що одного з правоохоронців було поранено.

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Офіцери ховалися за машинами, блокували сусідні вулиці, оточили декілька сусідніх будинків, доки тривала стрілянина.

Мер міста Джим Кенні та районний прокурор Даррі Краснер негайно вирушили до шпиталю, куди почали доставляти поранених поліцейських.

Мотиви злочинця, обставини інциденту та точна кількість жертв нині уточнюються.