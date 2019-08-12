Підозрюваного у стрілянині в норвезькій мечеті взяли під варту
Укрінформ
Норвежець, якого обвинувачують у стрілянині в мечеті біля Осло цими вихідними, перебуватиме під вартою протягом наступних чотирьох тижнів.
Про це повідомляє DPA.
"Норвежця, якого обвинувачують у стрілянині у мечеті поблизу Осло у вихідні, утримуватиметься у слідчому ізоляторі протягом чотирьох тижнів - максимально можливого терміну", - заявили у окружному суді Осло. Підозрюваний, 21-річний Філіп Мансгаус, заперечує висунуті проти нього звинувачення та подав прохання до окружного суду Осло щодо звільнення під час закритого слухання у понеділок.
Як повідомлялося, 10 серпня у Норвегії сталася стрілянина в мечеті в комуні Берум біля Осло, внаслідок чого одна людина дістала вогнепальні поранення.
Поліція кваліфікувала це як "спробу теракту".