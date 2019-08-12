Підозрюваний у теракті в мечеті під Осло з'явився у суд — провини не визнає

Затриманий за підозрою у збройному нападі на мечеть поблизу Осло, не визнає своєї провини.

Про це повідомляє AFP.

"Філіп Маншаус, який офіційно підозрюється у вбивстві своєї 17-річної зведеної сестри та у вчиненні "терористичного акту" в мечеті Аль-Нур у суботу, відкинув звинувачення проти себе", - йдеться у повідомленні.

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За даними норвезьких правоохоронців, до нападу на мечеть 21-річний затриманий висловлював праворадикальні, ксенофобські погляди.

Як зазначається, поліція клопотала до суду щодо утримання підозрюваного під вартою протягом чотирьох тижнів. Упродовж дня суддя ухвалить рішення щодо клопотання поліції про затримання підозрюваного.