Супротивники Brexit "співпрацюють" з ЄС - Джонсон
Про це пише BBC.
"Борис Джонсон звинуватив парламентарів, які думають, що вони можуть заблокувати Brexit, у шкідливій співпраці з ЄС", - йдеться у повідомленні.
Прем'єр заявив, що ЄС став менш готовим йти на компроміси щодо нової угоди з Британією через опозицію до Brexit у парламенті.
За його словами, це збільшує ймовірність того, що Велика Британія буде "змушена вийти без угоди" у жовтні.
Деякі депутати заявили — твердження Джонсона про те, що вони співпрацюють з ЄС, є "зловісною брехнею" та "спробою відійти від суті проблеми".
Як повідомлялося, новообраний британський прем’єр - консерватор Борис Джонсон - є послідовним прихильником Brexit та пообіцяв, що країна вийде з ЄС до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть "усупереч позиції парламенту".