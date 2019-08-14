Супротивники Brexit "співпрацюють" з ЄС - Джонсон

Глава уряду Британії Борис Джонсон звинуватив опозиціонерів у парламенті у співпраці з ЄС проти Британії.

Про це пише BBC.

"Борис Джонсон звинуватив парламентарів, які думають, що вони можуть заблокувати Brexit, у шкідливій співпраці з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр заявив, що ЄС став менш готовим йти на компроміси щодо нової угоди з Британією через опозицію до Brexit у парламенті.

За його словами, це збільшує ймовірність того, що Велика Британія буде "змушена вийти без угоди" у жовтні.

Деякі депутати заявили — твердження Джонсона про те, що вони співпрацюють з ЄС, є "зловісною брехнею" та "спробою відійти від суті проблеми".

Як повідомлялося, новообраний британський прем’єр - консерватор Борис Джонсон - є послідовним прихильником Brexit та пообіцяв, що країна вийде з ЄС до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть "усупереч позиції парламенту".