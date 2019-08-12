США підтримають жорсткий Brexit - Болтон

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон цілковито підтримає Лондон у разі виходу з Євросоюзу без угоди.

Про це повідомляє DW.

"Сполучені Штати підтримають вихід Великої Британії з Євросоюзу без угоди з Брюсселем, якщо так вирішить уряд у Лондоні. Про це заявив у понеділок, 12 серпня, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон", - ідеться в повідомленні.

За словами Болтона, якщо таким буде рішення британського уряду, "ми підтримаємо його з ентузіазмом".

Радник Трампа також зазначив, що адміністрація президента США прагне бути корисною Лондону: "Ми хочемо допомогти з Brexit".

Болтон додав, що Велика Британія та США зможуть домовлятися про спільну торговельну угоду сектор за сектором, залишивши найскладніші сфери наостанок. При цьому одним з найскладніших питань може стати угода щодо фінансових послуг.

Як повідомляв Укрінформ, премʼєр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що країна мусить покинути ЄС до 31 жовтня за будь-яких обставин. "Швидка й негайна підготовка до виходу з Євросоюзу без угоди є моїм пріоритетом, а також стане найвищим пріоритетом для усіх державних службовців", - наголосив Джонсон.