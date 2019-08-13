В Італії горіла лікарня, є загибла
Укрінформ
Унаслідок пожежі в лікарні в італійському Бергамо загинула одна пацієнтка.
Про це повідомляє ANSA з посиланням на місцеві джерела.
“20-річна пацієнтка загинула від опіків отриманих в результаті пожежі в лікарні в північному італійському місті Бергамо у вівторок”, - йдеться у повідомленні.
Всього було евакуйовано 67 пацієнтів.
Як повідомляє ANSA, жінка знаходилася на третьому поверсі у психіатричній палаті, де й спалахнуло полум'я.
Причина пожежі наразі невідома.
Зазначається, що профспілка вже поклала провину за смерть пацієнтки на нестачу персоналу у лікарні.
Фото: www.ansa.it