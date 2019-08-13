В Італії горіла лікарня, є загибла

Унаслідок пожежі в лікарні в італійському Бергамо загинула одна пацієнтка.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на місцеві джерела.

“20-річна пацієнтка загинула від опіків отриманих в результаті пожежі в лікарні в північному італійському місті Бергамо у вівторок”, - йдеться у повідомленні.

Всього було евакуйовано 67 пацієнтів.

Як повідомляє ANSA, жінка знаходилася на третьому поверсі у психіатричній палаті, де й спалахнуло полум'я.

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Причина пожежі наразі невідома.

Зазначається, що профспілка вже поклала провину за смерть пацієнтки на нестачу персоналу у лікарні.

Фото: www.ansa.it