У Греції через масштабну пожежу евакуювали монастир

“Ченцям та мешканцям трьох селищ було наказано залишити свої помешкання після повідомлення про масштабну пожежу в лісовому масиві у центрі Евбеї у вівторок вранці”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Ekathimerini, о 3 ночі місцеві пожежники отримали сигнал про пожежу в районі Аргиліци, що в муніципалітеті Дірфіс-Мессапія.

На виклик прибули 80 рятувальників на 39 пожежних машинах.

Також було задіяно чотири літаки та два гелікоптери.

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Водночас повідомляється, що сильній вітер заважає швидко загасити полум'я. Дим вже досяг Афін.

Як повідомлялося, у східному передмісті Афін в ніч на понеділок, 12 серпня, виникла масштабна лісова пожежа, вогонь вдалося взяти під контроль на світанку.

Фото: www.ekathimerini.com