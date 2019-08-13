У Греції через масштабну пожежу евакуювали монастир
Укрінформ
Через масштабну пожежу на грецькому острові Евбея евакуювали монастир.
Про це повідомляє Ekathimerini.
“Ченцям та мешканцям трьох селищ було наказано залишити свої помешкання після повідомлення про масштабну пожежу в лісовому масиві у центрі Евбеї у вівторок вранці”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Ekathimerini, о 3 ночі місцеві пожежники отримали сигнал про пожежу в районі Аргиліци, що в муніципалітеті Дірфіс-Мессапія.
На виклик прибули 80 рятувальників на 39 пожежних машинах.
Також було задіяно чотири літаки та два гелікоптери.
Водночас повідомляється, що сильній вітер заважає швидко загасити полум'я. Дим вже досяг Афін.
Як повідомлялося, у східному передмісті Афін в ніч на понеділок, 12 серпня, виникла масштабна лісова пожежа, вогонь вдалося взяти під контроль на світанку.
Фото: www.ekathimerini.com