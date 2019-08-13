Польський міністр оборони хоче подвоїти кількість солдатів у країні

Польський міністр оборони хоче подвоїти кількість солдатів у країні

Укрінформ
Армія Польщі повинна нараховувати не менше 200 тисяч солдатів.
Про це Польському радіо заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

“У нас повинно бути принаймні 200 тисяч. Я переконаний, що польська армія повинна нараховувати ще більше солдатів, бо це є гарантом безпеки. Кожен із нас, польок і поляків, може розвиватися тільки тоді, коли Польща в безпеці”, - сказав він.

За словами Блащака, одним із його пріоритетів є збільшення чисельності армії.

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Як пояснив міністр, досягнути цієї мети допоможе кампанія «Стань солдатом Республіки Польща».

Водночас Блащак нагадав, що нині польська армія нараховує понад 100 тисяч військових.

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