У Польщі арештували два десятки росіян за конфлікт з ультрас

Суддя райсуду у Кракові арештував 24 членів банди, зокрема громадян Росії, які в понеділок брали участь у кримінальних розборках перед одним із торговельних центрів у польській столиці.

Про це повідомляє Польське радіо.

“Районний суд у Кракові вирішив застосувати тимчасовий арешт до 24 членів банди, зокрема громадян Росії вірменської та чеченської національностей, які в понеділок брали участь у кримінальних «розборках» перед одним із торговельних центрів у столиці Польщі”, - йдеться у повідомленні.

Затриманих звинуватили у злочинній діяльності, зокрема, у плануванні побиття та нападу з використанням небезпечних предметів.

Загалом відбулося 26 засідань у справі затриманих, однак щодо двох арешт не застосували.

Раніше Окружна прокуратура у Кракові відкрила слідство у справі осіб, які у столиці Малопольщі та інших польських населених пунктах діяли в організованій злочинній групі, метою якої була, зокрема, податкова злочинність.

Затриманих обвинувачують, зокрема, в тому, що у понеділок «у складі озброєної групи, спрямованої на скоєння злочинів», вони намагалися побити інших, невстановлених досі осіб, використовуючи при цьому небезпечні предмети, зокрема вогнепальну зброю, ножі та телескопічні палиці. Таким чином вони наражали потенційних жертв на безпосередню небезпеку втрати життя або заподіяння серйозної шкоди здоров’ю.

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Провадження стосувалося 26 осіб, з яких 22 – це особи вірменської та чеченської національностей, які перебувають на території Польщі незаконно або на підставі посвідок на проживання.

Жоден із затриманих, крім однієї особи, не визнав своєї вини. Усі дали пояснення у справі. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.