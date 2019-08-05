У Польщі затримали 20 росіян під час конфлікту з ультрас

Як вдалося з’ясувати, неподалік торгово-розважального центру M1 у Кракові мало відбутися “з’ясування взаємин” між членами банди у складі громадян Росії, в основному чеченської національності, та краківськими футбольними хуліганами. За інформацією порталу Onet, йдеться про псевдовболівальників клубу «Краковія».

Причиною конфлікту став намір вихідців з Кавказу взяти під контроль торгівлю на ярмарках у місті, що не сподобалося футбольним хуліганам. Про заплановану “зустріч” дізналася поліція, яка вранці провела операцію. У затриманих знайшли зброю та інші небезпечні предмети, а також наркотики.