У Польщі затримали 20 росіян під час конфлікту з ультрас
Укрінформ
У Кракові біля одного із торговельних центрів затримали 20 громадян Росії під час конфлікту з футбольними хуліганами.
Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на місцеві ЗМІ.
“Перед одним із торгово-розважальних центрів у Кракові поліція затримала 20 осіб - громадян Росії, вихідців з Кавказу”, - йдеться у повідомленні.
Як вдалося з’ясувати, неподалік торгово-розважального центру M1 у Кракові мало відбутися “з’ясування взаємин” між членами банди у складі громадян Росії, в основному чеченської національності, та краківськими футбольними хуліганами. За інформацією порталу Onet, йдеться про псевдовболівальників клубу «Краковія».
Причиною конфлікту став намір вихідців з Кавказу взяти під контроль торгівлю на ярмарках у місті, що не сподобалося футбольним хуліганам. Про заплановану “зустріч” дізналася поліція, яка вранці провела операцію. У затриманих знайшли зброю та інші небезпечні предмети, а також наркотики.