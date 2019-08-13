У Багдаді вибухнув армійський склад, є загиблий та поранені

Унаслідок вибуху складу з армійською амуніцією на півдні Багдада загинула одна особа, ще 29 отримали поранення.

Про це розповів речник міністерства охорони здоров’я Іраку Саіф Аль-Бадр, повідомляє Xinhua.

“Потужний вибух на півдні Багдада забрати одне життя й поранив 29 осіб”, - сказав Аль-Бадр.

За його словами, більшість постраждалих зазнали легких поранень, декого з них вже навіть виписали з лікарні.

Причин вибуху та його точне розташування Аль-Бадр не розкрив. Водночас, за інформацією джерел Xinhua, вибух пролунав на території бази федеральної поліції Іраку. Співрозмовники агентства додали, що вибух на складі призвів до значного розльоту шрапнелі, що пошкодила навколишні будівлі та поранила кількох цивільних.