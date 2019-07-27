В Іраку пролунали два вибухи, є загиблі

Унаслідок двох вибухів, що пролунали в Іраку, загинуло троє осіб, ще десятеро отримали поранення.

Про це із посиланням на місцевих правоохоронців повідомляє Сіньхуа.

“У північній провінції Кіркук цивільний автомобіль наїхав на придорожній фугас під час руху по шосе за 25 км на південь від міста Кіркук. Двоє цивільних загинули й семеро отримали поранення”, - йдеться у повідомленні.

Відповідальність за теракт жодна із відомих організацій на себе не взяла.

Інший вибух пролунав в розважальному парку у Байджі, що за 200 км на північ від Багдада, унаслідок чого загинула одна особа й три інші отримали поранення. За інформацією поліції, цей вибух був спричинений бомбою.

“В Іраку небезпеку для цивільних становлять невикористані боєприпаси, які залишилися після війни. Безпекові служби Іраку та ООН посилюють зусилля з очищення звільнених територій від вибухових пристроїв”, - йдеться у матеріалі.

Фото ілюстративне: ghionjournal.com