Теракт у Пакистані забрав життя двох осіб, ще десятки поранені

Унаслідок вибуху бомби у місті Кветта на заході Пакистану, загинуло двоє осіб, ще 25 отримали поранення.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Зазначається, що саморобний вибуховий пристрій був закладений у припаркованому на завантаженій дорозі поблизу з аптекою мотоциклі.

“Стан усіх доправлених до лікарні - стабільний. Пораненим надається найкраща можлива медична допомога”, - сказав речник цивільного госпіталя Кветти, куди були доставлені усі постраждалі.

Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад, однак в минулому подібні теракти часто здійснювалися націоналістами белуджами.

“Саме пересічне населення, схоже, є мішенню бойовиків, які намагаються поширити паніку у регіоні, організувавши вибух після відносного затишшя”, - пише Сіньхуа.

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Додамо, що Кветта було одним із центрів протистояння влади із бойовиками у минулому, однак тривала військова операція та державна політика допомогти суттєво зменшити активність терористів у країні.