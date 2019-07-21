Стрілянина з вибухом в Пакистані забрала життя дев'ятьох людей
Укрінформ
У Пакистані сталася стрілянина з подальшим вибухом, в результаті чого загинули щонайменше дев'ятеро осіб, ще тридцять поранені.
Про це повідомляє Sky News.
«Щонайменше дев'ятеро людей було вбито і ще 30 дістали поранення в Пакистані після комплексного нападу за участю терориста-смертника», - йдеться в повідомленні.
Невідомі на мотоциклах обстріляли КПП поліцейської дільниці, а пізніше смертниця в паранджі підірвала себе біля входу в лікарню, куди привезли постраждалих.
У результаті обстрілу загинули двоє поліцейських, а вибух забрав життя ще чотирьох офіцерів і двох цивільних, відвідували рідню в лікарні.
Багато з постраждалих перебувають у тяжкому стані, через що кількість загиблих може зрости.
Пакистанський Талібан взяв відповідальність за напад.
Фото: news.sky.com