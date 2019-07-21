Стрілянина з вибухом в Пакистані забрала життя дев'ятьох людей

«Щонайменше дев'ятеро людей було вбито і ще 30 дістали поранення в Пакистані після комплексного нападу за участю терориста-смертника», - йдеться в повідомленні.

Невідомі на мотоциклах обстріляли КПП поліцейської дільниці, а пізніше смертниця в паранджі підірвала себе біля входу в лікарню, куди привезли постраждалих.

У результаті обстрілу загинули двоє поліцейських, а вибух забрав життя ще чотирьох офіцерів і двох цивільних, відвідували рідню в лікарні.

Багато з постраждалих перебувають у тяжкому стані, через що кількість загиблих може зрости.

Пакистанський Талібан взяв відповідальність за напад.

Фото: news.sky.com