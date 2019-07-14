Біля берегів Пакистану зник острів

Острів Залзала в Аравійському морі неподалік пакистанського міста Гвадар більше не проглядається із супутників.

Про це повідомляє Анадолу.

"Національний інститут океанографії Пакистану (NIO) заявив про зникнення острова, після того як NASA надала фотографії з супутника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що острів сформувався в 2013 році в результаті виверження вулкана, викликаного землетрусом силою 7,7 балів. Його довжина становила 90 метрів, ширина - 40, а висота - 20.

Колишній директор NIO Асиф Інам указав на коротке життя такого типу островів.

“Історія грязьових островів біля цих берегів сягає в далеке минуле. Так, у результаті землетрусу в Макрані в 1945 році утворилося чотири подібні острови. Грязьовий острів Залзала має таку саму структуру. У 1999-2013 роках у тому ж регіоні утворилося ще три острови", - цитує агентство вченого.