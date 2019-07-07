Біля берегів Індонезії стався землетрус 6,9 бала – очікується цунамі
Про це повідомляє Al Jazeera.
«У неділю в Молуккському морі було зафіксовано підземні поштовхи силою 6,9 бала. Землетрус стався на глибині 24 кілометри. Це спричинило паніку в індонезійському місті Тернате, що неподалік – індонезійська влада оголосила попередження про цунамі», - йдеться в повідомленні.
Жодної інформації про постраждалих та матеріальні збитки наразі немає. Місцеве населення в паніці почало втікати подалі від берега, на вищу місцевість.
Як відомо, Індонезія є однією з найвразливіших для землетрусів і цунамі країн світу, оскільки розташована в так званому Тихоокеанському Вогняному Кільці, де сходяться тектонічні плити. Відтак на островах Індонезії регулярно стаються стихійні лиха, які супроводжуються маштабними руйнуваннями та численними людськими жертвами.