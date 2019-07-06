У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан унаслідок землетрусу

Після другого землетрусу губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив у штаті надзвичайний стан.

Про це інформує The Guardian.

«Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан та закликав мешканців готуватися до нових поштовхів, після того як південні райони штату постраждали від другого потужного землетрусу за декілька днів», - йдеться у повідомленні.

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Тим часом Гевін Ньюсом подякував у Twitter рятувальникам та закликав співгромадян бути готовими до нових поштовхів.

Grateful for everyone working tirelessly on the recovery effort through the night and this morning. As Californians, we always have to be prepared for the next earthquake. Make sure you’re prepared here:https://t.co/huzttG2Y11 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) 6 липня 2019 р.

«Вдячний усім, хто невтомно працював над відновлювальними роботами протягом ночі та сьогодні вранці. Як каліфорнійці ми завжди повинні бути готові до наступного землетрусу», - написав губернатор у Twitter.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 4 липня, у штаті Каліфорнія, США стався землетрус у 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Він став найпотужнішим за багато років у цьому регіоні.