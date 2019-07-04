У Каліфорнії стався найпотужніший за багато років землетрус
Укрінформ
У четвер, 4 липня, у штаті Каліфорнія, США стався найпотужніший за багато років землетрус у 6,4 бала за шкалою Рихтера.
Про це повідомляє New York Times.
"Землетрус потужністю у 6,4 бала стався у віддаленому районі південної Каліфорнії у четвер вдень, і став найпотужнішим за багато років у цьому регіоні згідно повідомленням ЗМІ та офіційним геологічним дослідженням", - повідомляє видання.
Епіцентр землетрусу був розташований у ненаселеній місцевості у 20 милях від Індіан Веллс, Каліфорнія, і досяг Лос-Анджелеса близько першої дня. Повідомлень про можливі жертви поки не надходило.
Видання також цитує геофізика Поля Карузо, який переконаний, що наслідки могли би бути гіршими, якби епіцентр знаходився ближче до щільно заселених районів Лос-Анджелеса.