У Каліфорнії стався найпотужніший за багато років землетрус

У четвер, 4 липня, у штаті Каліфорнія, США стався найпотужніший за багато років землетрус у 6,4 бала за шкалою Рихтера.

Про це повідомляє New York Times.

"Землетрус потужністю у 6,4 бала стався у віддаленому районі південної Каліфорнії у четвер вдень, і став найпотужнішим за багато років у цьому регіоні згідно повідомленням ЗМІ та офіційним геологічним дослідженням", - повідомляє видання.

Епіцентр землетрусу був розташований у ненаселеній місцевості у 20 милях від Індіан Веллс, Каліфорнія, і досяг Лос-Анджелеса близько першої дня. Повідомлень про можливі жертви поки не надходило.

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Видання також цитує геофізика Поля Карузо, який переконаний, що наслідки могли би бути гіршими, якби епіцентр знаходився ближче до щільно заселених районів Лос-Анджелеса.