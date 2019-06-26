У Панамі стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 6,3 стався у панамському місті Давід, що поблизу кордону з Коста-Рикою.

Про це повідомляє Independent із посиланням на Геологічну службу США.

“Потужний землетрус магнітудою 6,3 стався в районі кордону між Панамою й Коста-Рикою. Поштовхи відчувалися і за 500 км від столиці Панами”, - йдеться у повідомленні.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу зафіксований за 44 км від панамського міста Давід, на глибині у 14,2 км.

Зазначається, що землетруси в Панамі не є рідкістю. Так, минулого місяця біля міста Давід стався землетрус магнітудою 6,1. Тоді були пошкоджені кілька будівкль, а двоє людей постраждали.

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Найпотужніший землетрус був зафіксований у Панамі в 1991 році з магнітудою 7,4. Тоді загинули 23 людини, ще 500 постраждали.

Фото: foto-live.com